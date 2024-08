NOS Nieuws • vandaag, 08:09

Nacht vol vallende sterren in Nederland: 'Je kunt het zo mooi zien nu'

Wie vannacht naar buiten keek, kon van een bijzonder fenomeen genieten. Door een meteorenzwerm was er een hele reeks vallende sterren te zien. Voor een aantal sterrenkijkers in Groningen was reden om extra lang op te blijven.