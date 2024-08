NOS Nieuws • vandaag, 21:19

Renad (10) vluchtte uit Gaza-stad en maakt nu kookvideo's

De 10-jarige Renad moest door de oorlog vluchten vanuit Gaza-stad naar Deir-al-Balah. Veel variatie aan voedsel is ook hier niet, of is te duur. Toch weet Renad met haar creatieve kookkunsten een miljoenenpubliek te bereiken op Instagram.