NOS Nieuws • vandaag, 14:59

Gouverneur Belgorod evacueert mensen uit grensgebied met Oekraïne

In de Russische grensregio Belgorod zijn 11.000 mensen geëvacueerd, meldt het Russische persbureau TASS. Volgens het regionale bestuur is dat vanwege "vijandelijke activiteiten" in het grensgebied.