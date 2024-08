NOS Nieuws • vandaag, 08:45

Libanezen verdeeld over oorlog met Israël, maar 'iedereen is bezorgd'

In Libanon is de spanning om te snijden. Komt er een grote aanval van Israël? De bevolking is er tot op het bot verdeeld. Een deel steunt Hezbollah. Maar veel andere Libanezen zijn bang dat hun land zal worden meegesleurd in de strijd.