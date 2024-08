NOS Voetbal • vandaag, 19:34

Heerenveen-doelman Van der Hart over trainer Van Persie: 'Het is heel leuk'

De doelman van Heerenveen baalde van de nederlaag tegen Ajax, maar hij is wel heel positief over trainer Robin van Persie. Verder gaat de doelman in op het roulatiesysteem met doelmannen dat Van Persie voor ogen heeft: 'Het is anders'.