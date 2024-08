NOS Sport • vandaag, 20:48

Kipyegon heerst op de 1.500 meter, derde olympisch goud op rij

Faith Kipyegon verovert na 2016 in Rio en 2021 in Tokio ook in Parijs olympisch goud op de 1.500 meter. De Keniaanse doet dat in een olympisch record: 3.51,29.