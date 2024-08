NOS Nieuws • vandaag, 14:27

De arrestatie van Australiër Jack Karlson in 1991 die een meme werd

De politie had Karlson opgepakt in een Chinees restaurant omdat werd vermoed dat hij een notoire eetpiraat was. Dat was een persoonsverwisseling en dus zette Karlson zijn verontwaardiging groots aan toen hij werd weggevoerd. Karlson overleed donderdag.