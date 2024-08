NOS Nieuws • vandaag, 21:03

Honderden mensen lopen solidariteitsmars voor Mikael (11)

Woensdagavond liepen vrienden, buren en bekende Nederlanders in Amsterdam mee in de 'Solidariteitsmars voor Mikael'. De 11-jarige in Nederland geboren jongen en zijn moeder Gohar (56) worden uitgezet naar Armenië.