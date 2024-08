NOS Nieuws • vandaag, 07:44

Hulpdiensten zoeken naar vermisten bij deels ingestort hotel in Duitsland

Een hotel in het Duitse Kröv, op zo'n vijftig kilometer van Trier, is gedeeltelijk ingestort. Acht mensen zitten nog vast in het gebouw. Sommigen van hen zijn zwaargewond. Eén persoon is om het leven gekomen.