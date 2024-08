NOS Nieuws • vandaag, 22:10

Hitte en geen zuchtje wind in Tokio

In Tokio zijn in juli 123 mensen gestorven door de hitte. Het was de heetste juli ooit gemeten in Japan, 2,2 graden hoger dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. Op sommige plekken werd het warmer dan 40 graden.