NOS Nieuws • vandaag, 18:48

'Flitsmarathon' op Europese wegen: 'Mensen onderschatten vaak hun snelheid'

In heel Europa worden deze week extra snelheidscontroles uitgevoerd. Het doel van de actie is het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Te hard rijden is één van de belangrijkste oorzaken van ongelukken in het verkeer.