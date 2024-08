NOS Nieuws • vandaag, 15:20

Bengalen vieren aftreden van president: 'Vandaag krijgen we wat we verdienen'

In de Bengaalse hoofdstad Dhaka vieren mensen het aftreden van premier Sheikh Hasina. Ze stapte op na wekenlange protesten, die ruim 300 doden tot gevolg hebben gehad. De demonstranten vinden dat Bangladesh is veranderd in een dictatuur.