NOS Nieuws • vandaag, 12:12

Betogers bestormen en plunderen presidentiele woning in Bangladesh

Betogers hebben de presidentiele woning in Bangladesh bestormd. Premier Sheikh Hasina, die eerder vandaag opstapte, zou met haar zus per helikopter naar een veilige plek zijn gebracht. Al weken zijn er hevige protesten in het land.