NOS Sport • vandaag, 11:45

Jiya snel in series 200 meter, ondanks zenuwen: 'Elk uur op de klok zien staan'

Tasa Jiya is tevreden na haar eerste 200 meter op de Spelen in Parijs en is door naar de halve finales. 'Ik hoef niet meer te vechten aan het einde'.