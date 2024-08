NOS Sport • vandaag, 10:48

Wienese heeft na 56 jaar opvolger met goud in de skiff: 'Florijn was soeverein'

Jan Wienese won in 1968 tijdens de Olympische Spelen in Mexico-Stad goud in de skiff en zag 56 jaar later Karolien Florijn dat kunstje nadoen in Parijs.