NOS Wielrennen • vandaag, 20:22

Lekke band bezorgde Evenepoel schrik van zijn leven: 'Motard zei dat ik halve minuut had'

Achteraf leek het zo simpel, de zege van Remco Evenepoel in de olympische wegrit. Maar vlak voor de finish dacht de Belg toch even dat het 'game over' was.