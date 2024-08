NOS Wielrennen • vandaag, 20:14

Bondscoach Moerenhout zag een rare koers, zoals verwacht: 'Evenepoel was gewoon super'

Bondscoach Koos Moerenhout zag een sterke kopman Mathieu van der Poel, maar in de chaotische rollercoaster in Montmartre was Remco Evenepoel gewoon te sterk.