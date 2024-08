NOS Wielrennen • vandaag, 16:55

Bondscoach Lansink over vierde plaats springruiters: 'Net naast potje pissen, dat is zuur'

Bondscoach Jos Lansink, zelf olympisch kampioen in 1992, was tevreden over de prestaties van zijn springruiters. Maar net naast brons grijpen doet pijn.