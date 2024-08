NOS Nieuws • vandaag, 09:13

Terugblik: wat gebeurde er op 11 september 2001?

Op 11 september 2001 boren zich twee vliegtuigen in de Twin Towers in New York. De wereld kijkt verbijsterd toe. Er storten ook vliegtuigen neer op het Pentagon en in Pennsylvania. De aanslagen worden gepleegd door Al Qaida van Osama bin Laden.