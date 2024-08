NOS Nieuws • vandaag, 08:29

Rellen in Londen na dodelijke steekpartij Southport

In Londen zijn betogers slaags geraakt met de politie naar aanleiding van de steekpartij in Southport. Duizenden mensen verzamelden zich bij de ambtswoning van premier Keir Starmer en riepen leuzen als "we willen ons land terug" en "red onze kinderen".