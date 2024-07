NOS Nieuws • vandaag, 20:39

Berging van het Duitse vliegtuigwrak in Friesland is voor nabestaanden emotioneel

In Friesland wordt een Duitse bommenwerper geborgen, die daar in 1943 neergestort is. In het toestel zitten nog stoffelijke resten van de Duitse piloot. Zijn nabestaanden woonden een herdenking bij en kregen uitleg over de bergingswerkzaamheden.