NOS Sport • vandaag, 21:50

Net geen stunt: Griekspoor en Koolhof onderuit tegen 'Nadalcaraz'

Rafael Nadal hoopt in Parijs nog een kroon op zijn imposante carrière te zetten. In het dubbelspel is hij met Carlos Alcaraz nipt te sterk voor Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof.