NOS Nieuws • vandaag, 19:12

Zij keerden terug naar Khan Younis: 'Genoeg is genoeg'

Van de stad Khan Younis, in het zuiden van Gaza, is weinig meer over. Toch keren Palestijnen terug naar hun huizen, waarvan het maar de vraag is of die er nog staan. "We gaan terug naar iets waarvan we niet weten of het veilig is", vertelt een van hen.