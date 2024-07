NOS Nieuws • vandaag, 16:19

Het is zomer, maar in de bossen lijkt het eerder herfst

Je zou het niet zeggen op zo'n warme droge dag als vandaag, maar in de bossen in ons land hebben ze juist last hebben van te veel water. Bosbeheerder Gerard Koopmans ziet op de Veluwe bomen die door de vele regen aan het verstikken zijn.