NOS Sport • vandaag, 12:40

Van Liere debuteert met Hermès op Spelen en plaatst zich voor dressuurfinale

Dressuuramazone Dinja van Liere liep de Olympische Spelen in Tokio mis door een administratieve fout. In Parijs komt ze tot een score van 77,764, dat was genoeg voor een plaats in de dressuurfinale.