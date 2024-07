NOS Sport • vandaag, 23:21

'Om te zorgen dat wij hier kunnen zijn, sterven onze militairen op het slagveld'

De thuisbasis van TeamNL is pal tegenover die van Oekraïne. Daar is meedoen echt belangrijker dan winnen, zegt de minister van sport: "Mentale gezondheid door sport is juist nu belangrijk."