NOS Nieuws • vandaag, 16:27

Van Zanen: 'Als staatsveiligheid zo belangrijk is, hadden ze dit al lang kunnen regelen'

Het torentje, de werkplek van premier Schoof, is zo brandgevaarlijk dat het gesloten moet worden. Burgemeester Van Zanen vindt dat staatsveiligheid zeker belangrijk is, maar dat het probleem al jaren bekend is en opgelost had kunnen worden.