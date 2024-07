NOS Nieuws • vandaag, 20:08

In Rijswijk is al van alles geprobeerd, maar barbeque-overlast houdt aan

Voor de een een gezellig dagje in de buitenlucht, voor de ander een bron van ergernis: barbecueën in stadsparken. In meerdere gemeenten komen omwonenden in verzet. Zo ook hier in Rijswijk.