NOS Sport • vandaag, 18:50

Spelen voor Wevers 'cadeautje', al schreeuwt gekwetste lijf: 'Balk is onveilig'

In 2016 beleefde turnster Sanne Wevers in Rio de Janeiro haar grootste succes met goud op de balk. Vlak voor haar laatste Spelen in Parijs raakte ze geblesseerd. Toch stond ze er vandaag.