NOS Sport • vandaag, 22:35

Zwemgoud voor Verenigde Staten op de 4 x 100 meter vrij

Het Amerikaanse kwartet is de snelste in de finale op de 4 x 100 meter vrij: 3.09,28. Zilver is er voor Australië (3.10,35), het brons gaat in 3.10,70 naar Italië.