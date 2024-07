NOS Sport • vandaag, 22:29

Australische zwemsters pakken vierde goud op rij op 4 x 100 vrij

Op de 4 x 100 vrij behalen de Australische vrouwen de vierde olympische titel op rij. Het kwartet tikte aan in 3.28,92. De Verenigde Staten blijven in de finale steken op 3.30,20, China pakt het brons in 3.30,30.