NOS Nieuws • vandaag, 18:15

Laatste Avondmaal met drags en transmodel tijdens opening Olympische Spelen

Over deze scène uit de openingsceremonie van de Olympische Spelen is veel ophef ontstaan. In de scène wordt het Laatste Avondmaal uitgebeeld door onder meer dragqueens. Politici en de Franse katholieke kerk vinden dat er wordt gespot met het Christendom.