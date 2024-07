NOS Nieuws • vandaag, 14:08

Chaos na aanval op meisjesschool in Gaza: 'Uit het niets vielen er raketten'

Bij een Israëlische luchtaanval op een school in Deir al-Balah in Centraal-Gaza zijn veel slachtoffers gevallen. Het precieze dodental is nog onduidelijk, maar lijkt snel op te lopen.