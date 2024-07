NOS Nieuws • vandaag, 12:10

Olympisch zwemmers uit Palestina trainen in Parijs: 'we hebben al gewonnen'

De zwemmers van het Olympische team dat uitkomt voor Palestina, zijn hard aan het trainen in Parijs. "Ze willen niet dat we sporten, dus medaille of niet, we hebben al gewonnen", vertelt een van de zwemmers.