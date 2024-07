NOS Wielrennen • vandaag, 18:50

Van den Broek kon in zijn eentje geen potten breken: 'Jury flikte teamgenoot Onley'

Frank van den Broek zat opnieuw mee in de kopgroep, maar kon dit keer geen potten breken in de finale. Hij zat alleen, nadat ploeggenoot Oscar Onley lek had gereden in de beginfase.