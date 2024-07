NOS Sport • vandaag, 07:57

Van Abbingh mogen we geen medaille verwachten: 'Maar is wel het doel'

Nederland wil oogsten met de nieuwe generatie handbalsters en met een olympische medaille naar huis. We mogen er niet op rekenen, maar het is zeker een doel dat haalbaar is, zegt de ervaren Lois Abbingh.