NOS Nieuws • vandaag, 07:36

Correspondent Rudy Bouma over schietpartij waar Trump gewond raakte

Presidentskandidaat Trump is beschoten bij een rally in Pennsylvania. Correspondent Rudy Bouma is in Milwaukee, waar Trump maandag zijn kandidatuur zal aanvaarden. "De vraag is wat de politieke gevolgen zullen zijn", zegt hij.