NOS Wielrennen • vandaag, 13:04

Poels wil rit winnen: 'We zitten 60 kilometer in casino, hopelijk valt hij op rood'

Wout Poels hoopt dat hij vandaag de zware Pyreneeënrit kan winnen, maar hij weet dat heel veel renners dat gaan proberen. Ook verwacht hij dat UAE beslist of de vluchters een kans maken vandaag. "We zitten in een casino vandaag."