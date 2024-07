NOS Wielrennen • vandaag, 12:49

Van Gils snapt niks van straf na valpartij: 'Het was niet mijn fout'

Maxim van Gils kreeg van de organisatie een boete opgelegd na de ontstane valpartij in de sprint tijdens de dertiende etappe, maar de Belg is het daar totaal niet mee eens. "Dit is niet terecht, ik kan hier zelf weinig aan doen."