NOS Wielrennen • vandaag, 12:31

Bol na harde valpartij: 'Het was schrikken, maar het valt goed mee'

Cees Bol had vrijdag een lastige dag, de Nederlander ging onderuit in de sprint. Het zag er heftig uit, maar de sprinter zegt vandaag dat de pijn wel meevalt. "Het was snel duidelijk dat ik geen breuken heb."