NOS Wielrennen • vandaag, 20:19

Ploegleider Niermann raakte niet in paniek door Yates: 'Al had hij vijf minuten gepakt'

Grischa Niermann, ploegleider van Visma-Lease a Bike, had zijn renners voorbereid op een dag met waaiers. Maar in de achtervolging op de ontsnapte Adam Yates stond niet in de planning.