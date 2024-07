NOS Nieuws • vandaag, 17:41

Baseer (12) verveelt zich dood in noodopvang: 'Er is hier niets te doen'

Het aantal kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in noodopvangen is toegenomen. Zo'n noodopvang is bedoeld als snelle oplossing, maar duizenden kinderen zitten er maandenlang.