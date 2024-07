NOS Nieuws • vandaag, 15:37

Wateroverlast in Zuid-Limburg: 'Water staat weer tot de voordeur'

Op verschillende plekken in Limburg heeft hevige regenval geleid tot overlast. Met name in de regio rond Maastricht veroorzaakte het weer problemen. Meerdere straten staan blank en ook kelders zijn ondergelopen.