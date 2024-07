NOS Nieuws • vandaag, 21:39

Woningbrand in 'Oranjestraat' in Den Haag

In een huis op de Marktweg in Den Haag heeft vanavond brand gewoed. Drie personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel; zij hadden rook ingeademd. Eén van hen moest naar het ziekenhuis voor controle. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.