NOS Voetbal • vandaag, 11:31

Mbappé teleurgesteld: 'We wilden Europees kampioen worden, dus mislukt toernooi'

Kylian Mbappé kan alleen maar teleurgesteld terugkijken op het toernooi van Frankrijk en op zijn eigen prestaties. "We hebben niets bereikt. We wilden Europees kampioen worden, dus is dit een mislukt toernooi."