Yamal blinkt uit: 'Het vorige EK keek ik met vrienden in een winkelcentrum'

Lamine Yamal is blij met zijn treffer voor Spanje in de halve finale van het EK en dat hij zijn ploeg heeft geholpen aan een finaleplaats. De 16-jarige aanvaller denkt nog eens terug aan het vorige EK, waar hij als 12-jarige jongen niet bij was.