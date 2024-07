NOS Nieuws • vandaag, 18:11

Code oranje in Nederland: 'Het gaat momenteel flink te keer in Tilburg'

Vanaf 16.00 uur trekt noodweer over ons land, verwacht het KNMI. begint in Zeeland, daar geldt code oranje vanaf 16.00 uur. De waarschuwing geldt in het noorden van het land tot middernacht.