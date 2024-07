NOS Voetbal • vandaag, 18:18

Koeman wil nog twee keer winnen, maar is beducht voor Engelsen: 'Fantastische spelers'

"Ze winnen hun wedstijden moeizaam, maar ze hebben natuurlijk fantastische spelers", zegt Koeman over de aanstaande tegenstander. Die veel kritiek krijgt in eigen land. Iets wat de bondscoach ook in Nederland ziet.