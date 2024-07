NOS Sport • vandaag, 20:31

Winnares Bol is 'heel blij met zo'n geweldig evenement in Nederland'

Femke Bol lijkt goed in te vorm te zijn in aanloop naar de Olympische Spelen. Ze demonstreerde die vorm bij de FBK Games in Hengelo, waar ze de 400 meter won. Ze prees het Nederlandse publiek.