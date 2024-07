NOS Wielrennen • vandaag, 12:58

Van Gils heeft met De Lie favoriet in de ploeg, maar kan ook zelf winnen: 'Goed idee!'

Maxim Van Gils heeft met Lotto-Dstny misschien wel een sleutel in handen in de achtste etappe van de Tour. Met machtssprinter Arnaud De Lie of zelf vanuit de vlucht?